Onderwijs Carmabi bereikt bijna 15 duizend leerlingen met onderwijs Redactie 09-07-2024 - 1 minuten leestijd

Foto Carmabi

WILLEMSTAD – In het schooljaar 2023-2024 heeft Carmabi bijna vijftienduizend leerlingen uit het funderend onderwijs een educatief programma aangeboden. “Dit enorme bereik betekent dat een groot aantal leerlingen ons twee keer per jaar bezoekt voor een terrestrisch programma in Bándabou en een maritiem programma in Piscadera/mangrovepark,” zegt Cor Hameete, hoofd van de onderwijsafdeling bij Carmabi.

Naast het funderend onderwijs is ook een programma aangeboden aan ongeveer vijfhonderd leerlingen uit het voortgezet onderwijs, onder andere in de Hato-grotten. “We hebben naast het funderend onderwijs ons bereik uitgebreid naar het voortgezet onderwijs en verschillende speciale groepen, wat onze educatieve impact verder vergroot,” zegt Hameete.

De onderwijsafdeling van Carmabi biedt elk jaar Natuur- en Milieu-educatie (NME) aan voor scholen in het Funderend Onderwijs (FO en Speciaal Onderwijs FO). Dat wordt gedaan in de natuurparken en in het Marine Education Center.

