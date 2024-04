Natuur en Milieu Carmabi doet oproep aan duikers en snorkelaars na vondst dode papegaaivissen Redactie 26-04-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Carmabi, het Caribisch marien biologisch instituut, heeft duikers en snorkelaars opgeroepen alert te zijn op dode papegaaivissen. Via hun Facebookpagina vraagt de organisatie om hulp bij het verzamelen van informatie over het recente verschijnsel van massale vissterfte op de zeebodem rond Curaçao.

Recente rapporten wijzen op een toename van het aantal dode papegaaivissen, die mogelijk zijn vergiftigd door cyanobacteriën. Deze bacteriën, die natuurlijk voorkomen tussen de algen op de zeebodem, kunnen soms schadelijke toxines bevatten.

Deze toxines zijn schadelijk voor het mariene leven en kunnen de dood van papegaaivissen veroorzaken, evenals van andere vissen die deze besmette algen consumeren.

“We willen graag vaststellen of deze sterfgevallen momenteel een groter probleem vormen op Curaçao,” aldus een woordvoerder van Carmabi. “Daarom roepen we iedereen die duikt of snorkelt op om dode papegaaivissen die ze tegenkomen naar ons instituut in Piscadera te brengen.”

Carmabi adviseert om de gevonden vissen zo snel mogelijk te koelen en gekoeld te vervoeren om de kwaliteit van de monsters voor onderzoek te waarborgen. Vrijwilligers die bereid zijn om te helpen, kunnen de vis in een koelbox plaatsen en naar het instituut brengen.