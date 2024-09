Onderwijs Carmabi Educatie ontwikkelt nieuw lesmateriaal over leguanen Redactie 13-09-2024 - 1 minuten leestijd

leerlingen Kolegio Alejandro Jandi Paula havo/vwo

WILLEMSTAD – De afdeling Natuur- en Milieu-Educatie van stichting Caribbean Research and Management of Biodiversity (CARMABI) heeft een nieuwe lessenserie over leguanen gelanceerd voor het voortgezet onderwijs.

Het materiaal is samen met de Dutch Iguana Foundation, de Iguana Specialist group gemaakt en met Yoni Muggen – van Uden, die het materiaal heeft ontwikkeld als afstudeerproject van de docentenopleiding van de Nederlandse Aeres hogeschool.

De lessenserie ‘Nos yuananan / Onze leguanen’ is gericht op de flora en fauna van het eiland Curaçao, waarin de leguaan een belangrijke rol vervult. Leguanen zijn een belangrijk onderdeel in het ecosysteem van Curaçao. Deze reptielen vormen namelijk een groot deel van de biomassa van herbivoren en hebben op veel cruciale manieren invloed op het ecosysteem. Het is gemaakt voor het voortgezet onderwijs, onderbouw (havo en vwo) en bovenbouw (vsbo-tkl).

Deze nieuwe lessenserie, is samen met ander lesmateriaal gratis te downloaden via de website van Carmabi .

