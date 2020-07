Carmabi: natuurbescherming essentieel voor post-covid economisch herstel

63 Gedeeld

Willemstad – Carmabi is verbaasd dat natuurbescherming geen onderdeel is van de coronasteun uit Nederland.

Volgens de natuurbeschermers is er een directe relatie met toerisme en economie. Zo is er becijferd dat Curaçao bijna 400 mihoen dollar aan inkomsten via toerisme misloopt als koraalriffen zouden verdwijnen.

CARMABI doet een oproep aan de Nederlandse regering en die van de zes eilanden om natuur en bescherming mee te nemen in de landenpakketten.

