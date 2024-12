natuur Carmabi: Negentien koraalsoorten op Curaçao kritiek bedreigd Redactie 06-12-2024 - 2 minuten leestijd

Tijdens de VN-klimaatconferentie in Baku (Azerbeidzjan) is de nieuwe Rode Lijst van bedreigde dier- en plantensoorten gepresenteerd. Maar liefst 19 van de 66 koraalsoorten rondom Curaçao en in het Caribisch gebied worden nu als “kritiek bedreigd” aangemerkt. De lijst, opgesteld door de International Union for the Conservation of Nature (IUCN), is gebaseerd op uitgebreid onderzoek naar koraalsoorten wereldwijd.

Volgens het rapport zijn koraalriffen wereldwijd zwaar getroffen door klimaatverandering, vervuiling, overbevissing en koraalziektes. In het Caribisch gebied is vorig jaar bijna 30 procent van het rif afgestorven, vooral door een combinatie van warm zeewater en nieuwe koraalziektes zoals de Stony Coral Tissue Loss Disease.

Dr. Mark Vermeij, hoofd onderzoek bij CARMABI, benadrukt dat vooral grote koraalsoorten hard worden getroffen: “Veel soorten die vroeger veel voorkwamen, gaan in rap tempo achteruit. Tegelijkertijd zien we dat riffen op plekken met schoon water en gezonde visstanden betere overlevingskansen hebben.” Hij voegt daaraan toe dat Curaçao met zijn relatief gezonde riffen een internationale verantwoordelijkheid heeft om uitsterven te voorkomen.

De situatie is zorgelijk, maar er zijn ook lichtpuntjes. Volgens Dr. Bert Hoeksema van Naturalis en de Rijksuniversiteit Groningen voert de Curaçaose overheid beleid om verdere achteruitgang te voorkomen. “Dit is zorgelijk nieuws, maar er zijn ook lichtpuntjes. Tijdens mijn bezoeken aan Curaçao is mij regelmatig verteld dat de overheid beleid voert waardoor het onmogelijk wordt bijvoorbeeld een pier te bouwen in zee waar koraalsoorten die op de Rode Lijst als “kritisch bedreigd” zijn aangemerkt. Dat zijn er nu nogal wat, maar tegelijkertijd was en is de Curaçaose overheid blijkbaar bereid actie te ondernemen om verdere achteruitgang van bedreigde soorten op de Rode Lijst tegen te gaan. Dat gebeurt niet veel op andere locaties” aldus Hoeksema.

Tijdens de presentatie in Baku werd geschokt gereageerd op de verdubbeling van het aantal bedreigde koraalsoorten wereldwijd. Wetenschappers en beleidsmakers roepen op tot dringende actie, mede vanwege de economische risico’s door afnemende visvangst en teruglopend toerisme.

