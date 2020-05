Carwash verkoopt groente en fruit, geen vergunning

5 Gedeeld

Willemstad – Coronatijd brengt veel creativiteit naar boven. Jixiang Car Wash op de Winston Churchillweg verkoopt nu zelfs groente en fruit terwijl je auto gewassen wordt.

Dat werd overigens ontkent toen de Inspectie gisteren langs kwam en een grote container opende met goederen die niets van doen hebben met een carwash.

Daarin vond de Inspectie ook nog eens bonnenboeken voor illegale nummerverkoop. En als klap op de vuurpijl had de eigenaar ook geen vergunning om auto’s te wassen. De hele tent is nu gesloten totdat de vergunningen in orde zijn.

