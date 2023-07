CASHA: Lage bezettingscijfers in juni 

WILLEMSTAD – De bezettingscijfers in juni van kleine ondernemers zijn laag. Dat meldt Casha, die de branche vertegenwoordigt. “Zoals verwacht is juni altijd een rustige maand, en dit jaar is dat niet anders. Veel van onze leden maken gebruik van deze periode om wat onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, zodat alles weer perfect in orde is voor de drukkere maanden.”

Toch is het dit jaar bij de meeste leden iets rustiger dan in voorgaande jaren. De kleine appartementensector is vorig jaar met ruim twintig procent gegroeid, waardoor toeristen meer keuzemogelijkheden hebben.

Bovendien zijn er enkele grote all-in resorts bijgekomen die een aanzienlijk aantal stoelen per vlucht voor zich opeisen. Deze toeristen verblijven vaak op het resort zelf en geven over het algemeen minder uit op het eiland dan andere toeristen. CASHA vindt het belangrijk om een balans te vinden, zodat de lokale economie optimaal kan profiteren van het toerisme.

De totale bezettingsgraad voor accommodaties in juni bedroeg 56 procent. “Dit wordt weerspiegeld in de gegevens van 14 van onze leden, die in totaal 1440 gasten hebben ondergebracht in hun accommodaties. In 2022 was de totale bezettingsgraad in juni 51 procent.

Casha zegt dat het aantal kleine aanbieders in de toeristische sector sneller groeit dan het aantal toeristen. Hierdoor wordt het moeilijker voor bedrijven die al enkele jaren actief zijn. “We staan voor de uitdaging om een evenwicht te vinden tussen aanbod en vraag, zodat alle bedrijven in de sector kunnen floreren”, aldus CASHA.