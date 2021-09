CASHA ziet hogere bezettingsgraad, maar inkomsten vallen tegen

33 Gedeeld

WILLEMSTAD – De gemiddelde bezetting bij de accommodaties van CASHA in augustus 2021 bedraagt 64,4 %, dit is een verhoging ten opzichte van vorige maand juli met 6.6 %. Vele vakantiegangers komen op vakantie maar hebben eerder omgeboekt, volgens CASHA.

Die vakanties zijn eerder al betaald waardoor de accommodaties wel vol zijn, maar niets verdienen aan deze verblijven. Het gaat soms om 50% van de bezetting. Volgens de MEO zal voor het volledig herstel van de toeristische sector, 4 jaren nodig hebben voordat het weer op het peil is van het pre- corona jaar 2019. De steun van de maand mei is nog niet uitbetaald, voor juni is geen geld en voor juli, augustus en september zijn de voorwaarden veranderd en is aanvragen nog niet mogelijk.

