Casino’s mogen wel open

Casino’s mogen weer open. De overheid heeft daarover een akkoord bereikt met de Gaming Control Board. Leidend is de vergunning van een casino, maar sluitingstijd is om 20.00 uur ‘s avonds. Verkoop en consumptie van alcohol is verboden.

Er mag alleen op slotmachines worden gespeeld, gokspelen die aan tafel plaatsvinden zijn niet toegestaan.

Bezoekers mogen maar twee uur binnen zijn en dienen dan het casino te verlaten.

Het casino dient een aparte in- en uitgang aan te bieden voor gasten die zich moeten laten registreren en een mondkapje moeten dragen.

De helft van de capaciteit van het casino mag maar gebruikt worden. De uitbaters zijn verantwoordelijk voor naleving van deze regels.

De horeca heeft via de Curaçao Restaurant Association gezegd, de verruiming te verwelkomen, maar dan voor iedereen, dus inclusief de bars en restaurants.