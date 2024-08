Politie en Justitie Cassatieberoep Cyberluck afgewezen door Hoge Raad Redactie 30-08-2024 - 3 minuten leestijd

DEN HAAG – Het cassatieberoep dat masterlicentiehouder Cyberluck tegen de uitspraak van de rechter heeft aangespannen is afgewezen door de Hoge Raad. Dit zorgt ervoor dat de Curaçaose masterlicentiehouder definitief aansprakelijk is gesteld voor de uitbetalingen aan twee buitenlandse gokkers die hun saldo bij een online casino met een sublicentie niet konden uitkeren.

In maart 2023 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius, en Saba masterlicentiehouder Cyberluck aansprakelijk gesteld voor de gedragingen van twee sublicentiehouders, nadat SBGOK namens twee spelers een rechtszaak had aangespannen tegen de gokbedrijven.

Een Canadees wilde op zijn account bij het online casino Osiris, onderdeel van moederbedrijf Game Tech Group N.V., een bedrag van € 86.000 uitbetalen, maar zijn account werd gesloten. De andere casus ging over een gokker uit Turkije bij het online casino Bahsine, eigendom van Trigonon. De Turkse speler probeerde een saldo van 620.000 Turkse Lira uit te laten betalen, maar slaagde hier niet in. Inmiddels was er met de Canadese speler wel een schikking getroffen door Osiris. Beide online casino’s handelden via een sublicentie vergeven door Cyberluck.

Hoewel Cyberluck door het hof verantwoordelijk werd gehouden, gold dit niet voor de bestuurder van het gokbedrijf. Omdat Cyberluck het niet eens was met de uitspraak ging de masterlicentiehouder samen met Trigonon in cassatie bij de Hoge Raad. Via dit beroep wilde men de aansprakelijkheid van Cyberluck als masterlicentiehouder terug laten draaien.

Maar de Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan binnen het Koninkrijk, heeft bepaald dat Cyberluck, als masterlicentiehouder, verantwoordelijk is voor de acties van de sublicentiehouders. Het cassatieberoep van Cyberluck werd dan ook afgewezen.

De Raad legde de nadruk op het feit dat Cyberluck sublicentiehouders onder haar licentie heeft laten opereren, wat hun verantwoordelijkheid versterkt. Dit oordeel bevestigt eerdere uitspraken van de rechter en verstevigt de positie van gokkers in hun juridische geschillen met licentiehouders.

