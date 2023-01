CBCS herkent zich niet in aantijgingen Nina Ansari

WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten herkent zich totaal niet in de uitingen van Nina Ansary in de media. Die zijn volgens de Bank onwaar en lasterlijk.

De dochter van Hushang Ansary zegt dat de Centrale Bank weigert de geherstructureerde bedrijven, Ennia en het aan de United Group Holding van Gregory Elias verkochte Banco di Caribe onder de noodregeling terug te geven aan de aandeelhouders. Net als SunResorts (Mullet Bay) op Sint Maarten.

Het steekt de Bank dat zij zich, net als haar vader, als een maatschappelijke weldoener presenteert. ‘Dit terwijl een onafhankelijke rechter in het Koninkrijk der Nederlanden gemotiveerd heeft geoordeeld dat zij, evenals haar vader, zich schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatige daden jegens Ennia en haar polishouders’, aldus de Bank.

De CBCS herinnert het publiek aan het feit dat zij is veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van meer dan 945 miljoen gulden. Voorts hebben onafhankelijke rechters in de VS uitspraken gedaan in het voordeel van Ennia, vertegenwoordigd door de Centrale Bank.

De opmerkingen met betrekking tot de verkoop van Banco di Caribe uit de Ennia groep stroken niet met de werkelijkheid en zijn lasterlijk, zegt de Bank. ‘Deze verkoop is tot stand gekomen na een professioneel en zorgvuldig gevoerd proces waarbij de CBCS zich heeft laten bijstaan door deskundige en internationaal gerenommeerde kantoren uit Nederland en de Verenigde Staten.