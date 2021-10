CBCS: Overstap naar dollar levert geen economisch voordeel

45 Gedeeld

WILLEMSTAD – Een eventuele overstap van gulden naar dollar heeft volgens de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten geen economische voordelen die de moeite waard zijn. Dat staat in een standpuntnota van de Bank over dollarisering.

Voornaamste reden is het feit dat de Antilliaanse gulden gekoppeld is aan de dollar en dat die koppeling sinds de invoering ervan in 1971 nooit onder druk heeft gestaan. De koers tussen de Amerikaanse dollar en de Antilliaanse gulden is sinds dat jaar vastgesteld op 1,79 gulden.

Lees ook: