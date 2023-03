CBCS publiceert kernrichtlijnen voor kredietinstellingen

WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft drie kernrichtlijnen voor de kredietsector uitgegeven. De guidelines gaan over het managen van liquiditeitsrisico’s, credit risico’s en stresstesten.

Van kredietinstellingen wordt verwacht dat zij deze richtlijnen in acht nemen en toepassen in de dagelijkse praktijk. Verplicht is het nog niet.

Handboeken

Het handboek voor liquiditeitsrisico’s biedt kredietinstellingen richtsnoeren voor het proactief beheren en bewaken van liquiditeitsrisico’s. Liquiditeitsrisico is het risico dat een kredietinstelling loopt als het geld investeert, en die investering niet kan verkopen of snel en zonder verlies kan omzetten in cash geld.

De guideline voor creditrisico’s bevat uitgangspunten voor een deugdelijk risicobeheer van alle uitstaande kredieten. Kredietrisico is een investeringsrisico van een verlies dat optreedt als een kredietnemer zijn beloofde betalingen niet na komt of kan nakomen.

De derde en laatste manual gaat over stresstesten en biedt richtsnoeren voor de uitvoering van stressbestendigheidstesten. Dat is na de wereldwijde financiële crisis van cruciaal belang geworden en is ook nu weer actueel met de bankencrisis in de Verenigde Staten.

Instellingen moeten stresstesten uitvoeren om na te gaan wat voor effect veranderingen in het ondernemingsklimaat kunnen hebben op hun kapitaal en liquiditeit om te voorkomen dat ze ‘om kunnen vallen’.

Internationale afspraken

De Centrale Bank heeft deze richtsnoeren ontwikkeld in het kader van de implementatie internationale afspraken om financiële instellingen richtlijnen te bieden waarmee zij kunnen vaststellen hoeveel kapitaal zij minimaal aan moeten houden om onverwachte verliezen op te vangen die voortvloeien uit hun financiële en operationele risico’s.

De maatregelen zijn bedoeld om de regelgeving, het toezicht en het risicobeheer van kredietinstellingen te versterken.

De representatieve organisaties van de kredietsector zijn over deze richtlijnen geraadpleegd, en dat heeft tot diverse constructieve discussies en feedback geleid.

In een later stadium zullen de richtlijnen als algemeen verbindende voorschriften worden uitgevaardigd, aldus de Centrale Bank.

Banktoezicht

Het Bazels Comité voor Bankentoezicht is de voornaamste mondiale normsteller voor de prudentiële regulering van banken en biedt een forum voor regelmatige samenwerking op het gebied van bankentoezicht.

De 45 leden zijn centrale banken en banktoezichthouders uit 28 verschillende rechtsgebieden. De richtlijnen staan op de website van de Centrale Bank en zijn te vinden via deze link.