CBCS: trigger om iets met klimaat te doen, is verzekeringssector

WILLEMSTAD – In een recent interview heeft Richard Doornbosch, president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), de noodzaak benadrukt van het aanpakken van klimaatrisico’s in de financiële sector. De Centrale Bank heeft een plan opgesteld voor 2022-2025 om de economische impact van klimaatverandering op Curaçao en Sint Maarten te onderzoeken en hierop voorbereid te zijn.

“De trigger voor ons was de groeiende aandacht van centrale banken wereldwijd voor de risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt voor de balansen van financiële instellingen,” licht Doornbosch toe. Hij benadrukt het belang van het bewustzijn van deze risico’s, vooral voor verzekeraars, omdat dit kan leiden tot hogere schadeclaims en premies.

Een specifiek punt van zorg voor de regio is de toename in frequentie en intensiteit van stormen. Doornbosch merkt op dat dit directe gevolgen heeft voor de verzekeringssector, waarbij de premies voor herverzekeringen en daarmee ook de consumentenprijzen stijgen. “Deze ontwikkelingen maken ons bewust van de noodzaak om na te denken over de verzekerbaarheid van dergelijke risico’s,” aldus Doornbosch.

Het strategisch plan van de CBCS richt zich op het verzamelen en analyseren van relevante data om een duidelijk beeld te krijgen van de financiële risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt. Doornbosch benadrukt dat hoewel sommige data reeds beschikbaar is, zoals klimaatscenario’s voor de Caribische regio, er een behoefte is aan meer specifieke informatie. Dit omvat gegevens over potentiële overstromingsrisico’s en de economische impact daarvan.

Bij de vraag hoe de CBCS deze uitdagingen zal aangaan, legt Doornbosch uit dat de focus ligt op het verzamelen van alle beschikbare informatie en samenwerken met platforms zoals het Curaçao Climate Change Platform. Hij benadrukt dat de CBCS niet de capaciteit heeft om dit zelfstandig te doen en daarom afhankelijk is van de samenwerking met andere organisaties.

Doornbosch wijst erop dat het belangrijk is om niet alleen aandacht te vragen voor het thema, maar ook actief beleidsaanbevelingen te doen. “We zijn ook economisch adviseur van de landen en gebruiken ons economisch bulletin om beleidsdiscussies te stimuleren,” zegt hij. Het doel is om landen aan te moedigen na te denken over een adaptatiestrategie.

Hoewel de focus op klimaatverandering in de financiële sector relatief nieuw is voor Curaçao en Sint Maarten, is dit thema al langer een aandachtspunt bij centrale banken wereldwijd. Doornbosch benadrukt dat deze benadering de laatste tien jaar steeds meer aandacht krijgt in economische kringen.

Tot slot geeft Doornbosch aan dat de CBCS nu onderzoek doet naar de mate waarin de financiële sector op Curaçao en Sint Maarten al aandacht besteedt aan klimaatverandering. Hij verwacht dat deze kwestie nieuw is voor veel instellingen, maar is positief over de bereidheid om hierover na te denken. Het zal echter tijd vergen om deze nieuwe aanpak volledig te integreren.