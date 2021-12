CBCS voor gecoördineerde aanpak klimaatrisico’s financiële sector

WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten moedigt de financiële sector en andere instellingen aan om klimaatverandering serieus te nemen. Klimaatgerelateerde risico’s door klimaatverandering hebben gevolgen voor het internationale financiële stelsel.

De verzekeringssector zou bij de berekening van premies rekening moeten houden met mogelijke verliezen in de toekomst als gevolg van klimaatverandering. Maar banken kunnen ook groene financiering verstrekken. De Centrale Bank is voorzitter van de werkgroep klimaatrisico van de Caribbean Group of Banking Supervisors en zal een leidende rol in de regio gaan vervullen in het klimaatdebat voor de financiële sector.

