Economie CBS: Bouw floreert, horeca onder druk in 2023 Dick Drayer 27-12-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – De economische prestaties van bedrijven op Curaçao vertoonden in 2023 aanzienlijke verschillen tussen sectoren. Uit de Business Cycle Survey van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat met name de bouwsector een positief jaar achter de rug heeft, terwijl de handel en horeca te maken hadden met dalende omzetten.

In de bouwsector rapporteerde 65 procent van de bedrijven positieve resultaten, een stijging van zeven procentpunten ten opzichte van 2022. Dit maakt de bouw een van de best presterende sectoren van het afgelopen jaar. Tegelijkertijd blijft een derde van de bedrijven in deze sector geconfronteerd met dalende resultaten, wat wijst op aanhoudende uitdagingen.

Horeca

De horeca daarentegen zag een scherpe daling in omzetgroei. Slechts 55 procent van de bedrijven rapporteerde een stijging in omzet, een afname ten opzichte van 86 procent in 2022. Het percentage bedrijven met een omzetdaling steeg fors, van zes naar 26 procent. Deze daling wordt toegeschreven aan de economische stabilisatie na de post-pandemische piek in 2022.

In de handelsector ervoeren bedrijven eveneens een moeilijke periode. Het percentage bedrijven met een omzetstijging daalde van 58 naar 43 procent, terwijl bedrijven met dalende omzetten stegen van 26 naar 34 procent. Ondanks deze uitdagingen toonde de sector lichte verbeteringen in verwachte resultaten voor 2023.

Kwetsbaar

Volgens het CBS zijn de verschillen ook merkbaar tussen kleine en grote bedrijven. Grote ondernemingen (meer dan vijftig werknemers) rapporteerden vaker positieve omzetcijfers en bedrijfsresultaten dan kleinere bedrijven. Gerichte ondersteuning voor het midden- en kleinbedrijf kan hier verlichting brengen.

Het CBS benadrukt dat deze sectorale verschillen belangrijke aandachtspunten vormen voor beleidsmakers. Vooral in kwetsbare sectoren, zoals de horeca, is verdere ondersteuning nodig om het economisch herstel voort te zetten.

