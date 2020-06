CDA wil ingrijpen in situatie gevangenis Sint-Maarten

1 Delen

Den Haag – Het CDA wil dat Den Haag in gaat grijpen op Sint Maarten en de gevangenis overneemt. Een motie met die strekking ligt klaar in het overleg dat vandaag plaatsvindt in de kamer. Kamerlid Chris van Dam, die de motie indient wil dat Nederland de Point Blanche gevangenis voor 5 jaar overneemt.

De problemen zijn niet nieuw en het eilandbestuur doet te weinig, aldus Van Dam. De rekening daarvoor moet Philipsburg zelf betalen, zegt hij. Het geld daarvoor, zo’n 27 miljoen gulden is al gereserveerd op de begroting van Sint Maarten.

