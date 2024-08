Cultuur en muziek Cedric Dandaré op tournee in Colombia Redactie 27-08-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Curaçaose componist, arrangeur en gitarist Cedric Dandaré toert met zijn lokale jazz octet van 28 augustus tot en met 4 september in Colombia.

Cedric heeft meermalen opgetreden op jazzfestivals in het buitenland, onder andere op het North Sea Jazz in Den Haag, met zijn eigen orkest. Op uitnodiging van de Universiteit van Guajira vertegenwoordigt hij ditmaal Curaçao op tournee in de steden Santa Marta en Riohacha.

De groep van Cedric Dandaré geeft concerten in het prestigieuze theater Cajamag in Santa Marta en daarna geeft hij er een workshop over muziek van Curaçao, gevolgd door een concert en een workshop aan de universiteit van Riohacha.

Cedric’s octet bestaat uit Cedric Dandaré zelf op gitaar en als bandleider en verder Dennis Aalse op trompet, Eric Calmes op bas, Chris Wallé achter het keyboard, Irvin Jano als zanger, Ernie Gregorius op slagwerk en Eric Brigitha en Tshepho Seshaba op percussie.

