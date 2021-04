Centraal Dialoog Bonaire: wettelijk minimumloon omhoog naar 1400 dollar

KRALENDIJK – Het wettelijk minimumloon op Bonaire moet in stappen omhoog naar 1400 dollar per maand. Dat staat in een brief van de Centraal Dialoog aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Centraal Dialoog is een lokaal overlegorgaan van werkgevers, vakbonden, lokale overheid en Kamer van Koophandel. Ook voor de onderstand wordt een concreet bedrag genoemd van 950 dollar per maand, terwijl de kinderbijslag in een aantal stappen zou moeten worden verhoogd naar 130 dollar per kind.

