Sint Maarten Centraal Stembureau Sint Maarten wil verkiezingen pas op 19 augustus Dick Drayer 25-05-2024 - 2 minuten leestijd

PHILIPSBURG – In een brief aan premier Luc Mercelina heeft het Centraal Stembureau voorgesteld de verkiezingsdag van 18 juli uit te stellen naar 19 augustus. Dat meldt the Daily Herald.Volgens het stembureau zijn er aanzienlijke juridische en praktische problemen. Een uitstel naar een latere datum garandeert volgens het stembureau een ​​eerlijk, vrij en transparant verkiezingsproces.

Als uitstel wordt verleend door de gouverneur, dan sluit het kiezersregister op maandag 3 juni, kunnen politieke partjen tot maandag 17 juni zich registreren en kan het nieuwe parlement een maand na de verkiezingen op vrijdag 20 september voor het eerst vergaderen.

Haalbaarheid

Op 21 mei werd een Landsbesluit ondertekend waarin werd opgeroepen tot nieuwe verkiezingen op grond van artikel 59 van de Grondwet, dat een tijdsbestek van drie maanden voorschrijft. Maar het Centraal Stembureau uit zijn zorgen over de haalbaarheid van het aanhouden van deze strikte tijdlijn zonder de integriteit van het verkiezingsproces in gevaar te brengen.

Het Bureau benadrukt de noodzaak van professioneel en onafhankelijk juridisch advies om hun standpunt te ondersteunen. De voornaamste zorg betreft de registratie van politieke partijen, die als een cruciaal onderdeel van het verkiezingsproces wordt beschouwd. Zonder voldoende tijd voor nieuwe politieke partijen om zich te registreren, zou de uitoefening van passief stemrecht kunnen worden belemmerd.

In de tweede plaats is het tijdsbestek van drie maanden in strijd met verschillende procedurele vereisten, waardoor er afwijkingen kunnen ontstaan ​​die de integriteit van de verkiezingen kunnen ondermijnen. Ten slotte worden het politiekorps van Sint Maarten (KPSM) en de Burgerlijke Stand geconfronteerd met aanzienlijke logistieke en operationele uitdagingen, waaronder personeelstekorten en overlappende verplichtingen met andere grote evenementen.

Essentieel

Het Bureau benadrukt dat eerdere verkiezingskwesties in 2017 en 2019 aanpassingen van de tijdlijnen noodzakelijk maakten. Zij stellen dat het verlengen van de huidige tijdlijn essentieel is om eerlijke en transparante verkiezingen te garanderen.

Het voorstel van het Centraal Stembureau heeft tot doel de wettelijke vereisten in evenwicht te brengen met de praktische realiteit, en zo een robuust en inclusief verkiezingsproces te garanderen. Ze hopen dat de regering deze aanpassingen zal overwegen om de democratische principes en het vertrouwen van het publiek hoog te houden.