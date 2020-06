Centrale Bank Aruba: kleine bedragen kunnen wel betaald worden

22 Gedeeld

Oranjestad – De Centrale Bank van Aruba zegt dat kleine bedragen nog steeds kunnen worden overgeboekt naar het buitenland. Zoals voor studerende kinderen.

Maar de uitvlucht van dollars en euro’s is wel aan banden gelegd. Maar wil je een woning in het buitenland kopen, dan kan dat voorlopig niet meer. Zelfs het overmaken van geld op je eigen buitenlandse rekening is aan banden gelegd. Maar rekeningen op basis van een factuur en aflossingen van je lening kun je blijven betalen.

