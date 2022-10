Centrale Bank beloont havo- en vwo-leerlingen voor Best Economic Research Award 

KRALENDIJK – Examenklas leerlingen van alle havo- en vwo-scholen in Curaçao en Sint Maarten worden opgeroepen een onderzoeksverslag of profielwerkstuk voor het vak economie in te dienen bij de Centrale Bank.

Het onderwerp moet relevant zijn voor de twee economieën van de monetaire unie: Curaçao en Sint Maarten. De deadline voor het indienen van het werkstuk is 3 maart volgend jaar.

De Research Award werd in 2018 geïntroduceerd door de Centrale Bank en is erop gericht onderzoek te bevorderen naar de economieën van Curaçao en Sint Maarten. Daarnaast hoopt de Bank met dit programma studenten te inspireren om voor een studie in de richting economie te kiezen.

De prijs kent vier categorieën: havo-, vwo-, bachelor- en masterniveau. Gisteren lanceerde de Centrale Bank de competitie op havo- en vwo-niveau. De aftrap voor de gevorderde categorieën volgt begin 2023.

Als stimulans voor de leerlingen en de scholen reikt de Centrale Bank prijzen uit. De winnaars van de wedstrijd op havo- en vwo-niveau ontvangen elk een prijs van 2.500 gulden en een trofee. De winnende school in elke categorie ontvangt 5.000 gulden en een trofee.

Onlangs heeft de Centrale Bank informatiesessies georganiseerd voor docenten van de havo- en vwo-scholen in Curaçao en Sint Maarten.

‘We zijn bijzonder blij met het enthousiasme van de leraren voor dit programma en met de inzet waarmee zij hun leerlingen aanzetten om mee te doen’, aldus financieel-economisch directeur José Jardim.

Op 5 november wordt speciaal voor de leerlingen een informatiebijeenkomst gehouden. Studenten worden uitgenodigd om de sessie bij te wonen bij de de Centrale Bank in Scharloo of de presentatie te volgen via Teams. Registratie is verplicht en kan gedaan worden tot uiterlijk 3 november via www.centralbank.cw/event-registration.