Centrale Bank Curaçao en Nederlandse Bank willen samenwerken

Klaas Knot (l) en Richard Doornbosch (r)

WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten en de Nederlandsche Bank hebben een handtekening gezet onder een samenwerkingsintentie tussen beide centrale banken.

Eerder al sloten de twee Centrale Banken een ‘Memorandum of Understanding’ met de Autoriteit Financiële Markten in Nederland. Doel is het versterken van de wederzijdse samenwerking, waarbij de uitwisseling van informatie en operationele zaken en technische ondersteuning geregeld worden.

De twee banken voeren ten minste twee keer per jaar overleg over de technische samenwerking. Bij ministens een van die vergaderingen zijn beide presidenten, Richard Doornbosch van Curaçao en Klaas Knot van Nederland aanwezig.

Uitwisseling

Beide centrale banken streven naar versterking van de samenwerking op operationeel en technisch niveau en zullen hierover gerichte afspraken maken.

Daarbij willen zij de mogelijkheid bieden aan een uitwisseling van medewerkers bij de ontwikkelprogramma die uitgevoerd worden aan biede zijden van de oceaan.

Collega’s van de Bank in Curaçap kunnen dan deelnemen aan de opleidingen die door de DNB-Academie worden aangeboden in Amsterdam.

De vandaag ondertekende samenwerkingsintentie wordt elke twee jaar geëvalueerd. De eerste evaluatie vindt plaats over een jaar in december 2021.