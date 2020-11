10 Gedeeld

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten is klaar met een reorganisatie-/herijkingstraject dat begon in 2018. De Bank wil daarmee de efficiëntie van de organisatie bevorderen.

Ook moest het afrekenen met een bedrijfscultuur waar één man het jaren voor het zeggen had. Nu voormalig bankdirecteur Emsley Tromp weg is, kwam er ruimte voor reorganisatie.

In samenspraak met de medewerkers zijn middels deze herijking bestaande afdelingen gehandhaafd of geclusterd en onderverdeeld in de nieuwe kerntaakdivisies en ondersteunende divisies en afdelingen.

Hiermee is de organisatiestructuur horizontaler gemaakt, wat de onderlinge samenwerking en uitwisseling van kennis en informatie stimuleert.

Bestuurslagen

Met deze structuur wordt ook het aantal bestuurslagen teruggebracht en het aantal medewerkers voor de uitvoerende taken vergroot.

In het kader van het herijkingstraject, is een nieuw formatieplan opgesteld aan de hand van de gewijzigde taken per afdeling. Binnen dit plan is het personeel geplaatst of herplaatst.

Een kleine groep medewerkers is boventallig geraakt. Voor deze laatste groep is een sociaal protocol opgesteld. De nieuwe organisatiestructuur is officieel per 1 januari 2021 van kracht.

Het nieuwe organisatieschema van de CBCS is te vinden op hun website: https://www.centralbank.cw/about-the-bank/organizational-chart