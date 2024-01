Centrale Bank wil topinkomens nog niet onthullen

WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) zegt dat ze nog niet in staat is om de topinkomens binnen de bank vrij te geven. Dat staat in haar jaarverslag van 2022. Dit komt naar eigen zeggen, doordat er nog geen ministeriële decreten zijn uitgevaardigd die de nodige informatie over beloningen specificeren en de mogelijkheid van vrijstellingen bepalen.

Volgens het jaarverslag heeft de CBCS de Ministers van Financiën van Curaçao en Sint Maarten geïnformeerd dat, hoewel de bank niet tegen de standaardisatie van topinkomens is, een speciale procedure moet worden gevolgd. Deze procedure is noodzakelijk vanwege de unieke autoriteitsstructuur van de CBCS, zoals vastgelegd in het Bankcharter voor Curaçao en Sint Maarten. De standaardisatie van topinkomens houdt geen rekening met deze structuur, wat de noodzaak van een speciale aanpak onderstreept, aldus de Bank.

Ondanks de afwezigheid van deze specifieke informatie, heeft de CBCS wel de totale beloning voor haar Raad van Bestuur en Managementteam (18 personen) en voor haar Raad van Toezicht (6 personen) opgenomen in het jaarverslag. Deze totale bedragen omvatten vakantiebonussen, prestatiebonussen en andere secundaire arbeidsvoorwaarden.

Andere personeelskosten

Interessant is dat de toename van de personeelskosten voornamelijk gerelateerd is aan een vrijgave van een ontslagreserve van 1,3 miljoen gulden, die in 2021 werd geboekt, mutaties in de personeelsbasis in 2021 en 2022 als onderdeel van het reorganisatieplan van 2020, en een toename van de trainingskosten. Deze laatste was beperkt in 2020 en 2021 vanwege de COVID-19 pandemie.

Het verslag legt ook uit dat de pensioenregelingen van de 201 medewerkers zijn bepaald volgens de Nationale Verordening op Pensioenen voor Overheidsdienaren, en gedeeltelijk worden beheerd door APC en Guardian Group Fatum. Interessant is dat de pensioenbijdrage van de CBCS twaalf procent van de bijdragebasis bedraagt voor medewerkers bij APC, en actuarieel wordt bepaald voor degenen bij Guardian Group Fatum.

Dit nieuws toont de complexiteit van financiële regelgeving en de uitdagingen die gepaard gaan met het transparant maken van topinkomens in overheidsgerelateerde entiteiten. De CBCS blijft in afwachting van verdere richtlijnen en de implementatie van de vereiste speciale procedure.