Centrale Bank: Curaçaose bankkosten relatief laag

WILLEMSTAD — Uit recent onderzoek van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS) blijkt dat de kosten voor bankzaken op Curaçao tot de laagste in de regio behoren. De Centrale Bank heeft de transactiekosten van banken in Curaçao en Sint-Maarten vergeleken met die in andere landen zoals Aruba, de Bahama’s, Barbados, Belize, Jamaica, Trinidad & Tobago en zelfs Nederland.

Het onderzoek toonde aan dat, hoewel sommige kosten sinds 2019 zijn gestegen, Curaçao relatief goedkoop blijft, vooral in vergelijking met andere landen in de regio.

Bankkosten zijn de kosten die banken in rekening brengen voor verschillende diensten, zoals het beheren van een rekening, geld opnemen bij een geldautomaat of het doen van online overboekingen. Voor de inwoners van Curaçao betekent dit dat ze minder betalen voor dagelijkse banktransacties dan in veel andere landen in de regio.

Sinds 2019 zijn sommige kosten, zoals die voor dienstverlening in bijkantoren, gestegen. Maar online bankdiensten zijn vaak gratis gebleven of zelfs goedkoper geworden. Dit stimuleert volgens de Centrale Bank het gebruik van digitale betalingen, wat zowel handig als kostenbesparend kan zijn.

Ook voor geldopnames zegt de Centrale Bank dat Curaçao niet de duurste is in de regio. Aruba spant hier de kroon.

Nederland

In vergelijking met andere landen in de regio, en zelfs met Nederland, blijken de bankkosten in Curaçao over het algemeen lager te zijn. Hoewel de totale kosten voor bankieren in veel gevallen hoger kunnen zijn, afhankelijk van het aantal transacties en de soorten diensten die je gebruikt. Vooral pinnen zijn een melkkoe van de Curaçaose banken: hoe meer je pint, hoe duurder het wordt. Het omslagpunt zit al twee keer pinnen in het jaar en loopt dus snel op.

De CBCS adviseert de inwoners van Curaçao om zoveel mogelijk gebruik te maken van elektronisch bankieren om de kosten te verlagen. Verder wordt aanbevolen om minder contant geld op te nemen en vaker te betalen met pinpas om kosten te besparen, mede omdat geld ‘uit de muur trekken’ relatief duur is op Curaçao.

Daarnaast moedigt de CBCS de banken aan om hun tarieven duidelijker en overzichtelijker te publiceren, zodat klanten gemakkelijker kunnen vergelijken.