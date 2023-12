Centrale Bank: Economisch herstel ondanks wereldwijde uitdagingen

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – Ondanks wereldwijde economische uitdagingen zet de monetaire unie, bestaande uit Curaçao en Sint-Maarten, haar economisch herstel voort. Dit blijkt uit de recente ramingen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten. Het groeitempo is weliswaar iets afgenomen in vergelijking met vorig jaar, maar de economieën van beide landen blijven groeien.

In Curaçao is de economische groei gedaald van bijna acht procent in 2022 naar ruim vier procent in 2023. In Sint-Maarten is deze daling nog sterker, van bijna tien procent naar ongeveer vier procent. Desondanks benadrukt Centrale Bank-president Richard Doornbosch dat “ondanks een uitdagende externe omgeving, de economie in beide landen groeit”.

In Curaçao werd de groei voornamelijk gedreven door particuliere investeringen, overheidsconsumptie en export. In Sint-Maarten was er een toename in binnenlandse vraag, met name door stijgingen in particuliere en overheidsbestedingen.

Toekomst

De CBCS verwacht dat de economie van Curaçao in 2024 met ruim vier procent groeit en die van Sint-Maarten met drie procent. Op de middellange termijn wordt verwacht dat de groei afneemt naar ongeveer anderhalf procent in beide landen tegen 2027.

Doornbosch merkt op dat Curaçao in 2024 het economische niveau van voor de pandemie zal bereiken. Sint-Maarten heeft zich al hersteld van de pandemie, maar kampt nog met de gevolgen van orkaan Irma uit 2017.

De president van de Centrale Bank waarschuwt voor verschillende risico’s. Zo is het oplossen van de problemen rondom verzekeringsmaatschappij ENNIA van groot belang om negatieve economische gevolgen te voorkomen. Ook wereldwijde risico’s zoals geopolitieke spanningen en handelsbeperkingen kunnen invloed hebben op de groei.

Uitdagingen

Extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering en mogelijke vertragingen bij grote investeringsprojecten in Sint-Maarten vormen lokale risico’s. De uitkomst van de evaluatie door de Caribbean Financial Action Task Force in 2024 is ook van belang zijn voor de voortzetting van internationale handel en transacties.

Volgens Doornbosch is het van cruciaal belang dat Curaçao en Sint-Maarten strategieën ontwikkelen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. De vooruitzichten zijn positief, maar voorzichtigheid is geboden gezien de diverse risico’s die op de loer liggen.