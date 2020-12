Centrale Bank eist 845 miljoen gulden van Ennia-eigenaar Ansary

28 Gedeeld

Archief foto -Hushang Ansary

Willemstad – De Centrale Bank eist geen 700 maar 845 miljoen gulden schadevergoeding van Hushang Ansary in de Ennia-zaak. Gisteren was er behandeling, waar Ansary via videoverbinding bij was.

Door Covid kon hij niet lijfelijk aanwezig zijn. In de Ennia-zaak wordt hij beschuldigd van het bewust financieel leegtrekken van de verzekeraar door de 94-jarige zakenman en eigenaar van Ennia.

De Centrale Bank greep in 2018 in en stelde de verzekeraar onder curatele. De rechter verwacht pas in het najaar van 2021 uitspraak te kunnen doen.

