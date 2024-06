Algemeen Centrale Bank eist verplichte registratie voor financiële crypto-instellingen Redactie 26-06-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS) heeft aangekondigd dat alle bedrijven die zich bezighouden met virtuele activa, betaalservices, en elektronisch geld, zich voor 9 juli moeten registreren. Dit geldt voor bedrijven die vanuit Curaçao en Sint-Maarten opereren. De wetgeving is aangepast om te voldoen aan internationale normen tegen witwassen en terrorismefinanciering.

Virtuele activa zijn digitale weergaven van waarde die kunnen worden verhandeld of overgedragen en kunnen worden gebruikt voor betalingen of investeringen. Voorbeelden hiervan zijn cryptovaluta zoals Bitcoin en Ethereum. In tegenstelling tot traditioneel geld zijn virtuele activa meestal gedecentraliseerd en functioneren ze via een technologie genaamd blockchain, die transacties registreert en verifieert zonder dat er een centrale autoriteit nodig is.

Betaalinstellingen zijn bedrijven die betalingen verwerken, zoals online betaalservices. Elektronische geldinstellingen zijn bedrijven die elektronische versies van contant geld uitgeven, zoals digitale portemonnees.

Veiligheid

Vanaf 16 mei zijn op Curaçao de regels aangescherpt om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De wijzigingen in de wetgeving, bekend als de Landsverordening Identificatie bij Dienstverlening (LID) en de Landsverordening Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT), zorgen ervoor dat nu ook aanbieders van virtuele activa, betaalinstellingen en elektronische geldinstellingen zich moeten houden aan strikte regels.

“Door deze wijzigingen kunnen we een veiliger en betrouwbaarder financieel systeem garanderen,” aldus een woordvoerder van de CBCS. “Het is essentieel dat deze bedrijven zich registreren om te voorkomen dat ze onbewust betrokken raken bij criminele activiteiten.”

Niet-naleving

De Centrale Bank benadrukt dat het belangrijk is om de nieuwe regels na te leven. Bedrijven die zich niet registreren of de regels niet volgen, riskeren juridische stappen en sancties.

Voor Sint-Maarten zijn soortgelijke wetswijzigingen nog in de maak, maar ook daar zullen bedrijven zich binnenkort moeten registreren.