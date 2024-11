Algemeen Centrale Bank hervormt ENNIA Groep Dick Drayer 09-11-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS) heeft in samenwerking met de regeringen van beide landen stappen gezet om de herstructurering van de ENNIA Groep voort te zetten. Dit proces, bekend als de Resolutie ENNIA, is ontworpen om de rechten van polishouders volledig te beschermen en de continuïteit van de verzekeringen veilig te stellen. In het kader van deze herstructurering komt er geen korting op de waarde van de polissen.

Het herstructureringsplan voorziet in de oprichting van een nieuwe ENNIA verzekeringsgroep, geleid door een nieuwe entiteit, ENNIA Holding N.V. Deze nieuwe groep neemt de verzekeringsverplichtingen over die zijn opgebouwd vanaf het moment dat de noodregeling werd ingesteld in 2018. De oorspronkelijke verzekeraar, ENNIA Caribe Leven N.V., behoudt de verplichtingen die zijn opgebouwd voor die datum. Deze constructie voorkomt dat polishouders verliezen lijden, maar kan ertoe leiden dat sommige polissen in twee delen worden gesplitst om de oude en nieuwe verzekeringsstructuren te scheiden.

Om deze transitie soepel te laten verlopen, worden ook enkele operationele middelen, zoals informatiesystemen, overgedragen aan de nieuwe entiteit. Medewerkers van de huidige ENNIA groep krijgen de mogelijkheid om te solliciteren naar functies binnen de nieuwe structuur, terwijl de oorspronkelijke namen van ENNIA entiteiten worden aangepast om verwarring te voorkomen. Bovendien blijft de CBCS strategische opties onderzoeken voor verdere acties met de ENNIA vestigingen op Aruba en het Mullet Bay terrein op Sint-Maarten.

Ten slotte bevestigt de CBCS dat de herstructurering geen invloed heeft op de juridische procedures die zij voert tegen de voormalige aandeelhouder van ENNIA, Parman International, en Hushang Ansary. De bank blijft zich inspannen om compensatie te verkrijgen voor eventuele schade die de polishouders of de verzekeringsgroep hebben geleden.

