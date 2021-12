Centrale Bank: Integriteit betalingsverkeer niet gecompromitteerd

1 Delen

De cyberaanval op de IT-omgeving van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft geen gevolgen gehad voor de integriteit van de betalingsverkeer. Dat schrijft de Bank die daar forensisch onderzoek naar liet doen.

Daarnaast heeft de cyberaanval volgens het onderzoek geen consequenties gehad voor de informatiesystemen van onder toezicht staande financiële instellingen. De Centrale Bank beschikt ook over haar volledige data, waaruit opgemaakt kan worden dat de data niet gegijzeld is geweest.

Confronterend

De Bank werd op donderdag 2 september door Interpol geïnformeerd over een mogelijke cyberaanval op de IT-omgeving. Het is de hackers die dag gelukt toegang te krijgen tot het netwerk van de Centrale Bank. Bankpresident Richard Doornbosch zegt daarover dat het een confronterende gebeurtenis is geweest waaruit lessen moeten worden getrokken.

“In de eerste plaats voor onszelf, maar daarnaast kan het ook een wake-up call zijn voor anderen. Er is daarom meermaals communicatie geweest met Information Risk-afdelingen van verschillende lokale financiële instellingen om onze ervaring te delen”.

Uit veiligheidsoverwegingen doet de Centrale Bank geen inhoudelijke mededelingen over haar (cyber)beveiliging en mitigerende maatregelen. Zij beschouwt haar cyber security een interne aangelegenheid en zal hier verder niet over communiceren in de media.