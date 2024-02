Centrale Bank keurt ontwerp nieuwe Caribische gulden munten goed

WILLEMSTAD- Het nieuwe ontwerp voor de één en vijf Caribische gulden-munten is deze week goedgekeurd. Dat meldt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. In december 2023 werden de ontwerpen voor de kleinere munten al goedgekeurd.

Zodra het ontwerp voor het papiergeld ook is goedgekeurd, kan worden begonnen met de invoering van de Caribische gulden. De invoering is gepland voor 31 maart 2025.

Al lange tijd wordt gesproken over de introductie van een nieuwe munteenheid. De discussie over het vervangen van de Antilliaanse gulden door de Caribische gulden begon met de ontmanteling van de Nederlandse Antillen in 2010.

Men heeft in de afgelopen jaren verschillende vervalsingen van het 100 gulden bankbiljet op de markt gezien. ‘Het is belangrijk om een nieuw ontwerp te introduceren dat veel moeilijker te vervalsen is’, aldus de Centrale Bank.