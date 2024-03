Nieuws Curaçao Centrale Bank onthult meer details over nieuwe Caribische Gulden Redactie 2024-03-16 - 1 minuten leestijd

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft nieuwe details vrijgegeven over de langverwachte introductie van de Caribische gulden. De nieuwe munteenheid, aangeduid met de code XCG, wordt op 31 maart 2025 officieel in omloop gebracht.

Burgers en bedrijven hebben tot 30 juni 2025 de tijd om contante betalingen te verrichten met de huidige Antilliaanse gulden (ANG). Na deze datum moeten alle contante transacties in de nieuwe Caribische gulden plaatsvinden. Daarnaast biedt de Centrale Bank de mogelijkheid om ANG-biljetten om te wisselen bij lokale banken tot 31 maart 2026 en bij de Centrale Bank zelf tot 31 maart 2055.

De omwisselverhouding tussen de Antilliaanse gulden en de Caribische gulden zal één op één zijn, wat de overgang voor de bevolking en het bedrijfsleven zo soepel mogelijk moet maken. Ook de wisselkoers tussen de Amerikaanse dollar en de nieuwe Caribische gulden is vastgesteld: 1 USD staat gelijk aan 1,79 XCG.

Een van de redenen voor een nieuwe munt is een dringende behoefte aan modernere munten en vooral biljetten. De huidige guldenbiljetten zijn bijna 25 jaar oud en de gebruikte echtheidskenmerken zijn tegenwoordig relatief eenvoudig te vervalsen. Ook is er internationaal vaak verwarring over de betekenis van ANG, aangezien het verwijst naar een land dat niet meer bestaat.

De afkorting XCG voor de nieuwe gulden is toegewezen door een internationale instantie, omdat het moeilijk was om een afkorting te vinden voor een munteenheid van twee landen, namelijk Sint-Maarten en Curaçao. De X is een neutrale letter en CG staat voor Caribische gulden.