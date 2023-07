Centrale Bank: ook Curaçao krijgt te maken met tragere economische groei

WILLEMSTAD – De wereldwijde economische groei, een maatstaf voor hoe snel de economie van de wereld als geheel groeit, wordt naar verwachting minder snel in 2023. Na een groei van 3,4 procent in 2022, wordt voorspeld dat deze groei afneemt tot 2,8 procent in 2023.

Deze vertraging wordt voornamelijk veroorzaakt door strakkere monetaire beleidsmaatregelen van grote Centrale Banken. Dit zijn beslissingen die banken nemen om de hoeveelheid geld die in omloop is, te beheren, wat invloed kan hebben op zaken zoals inflatie en rentetarieven.

Versnellen

In 2024 zal de wereldwijde economische groei naar verwachting weer iets versnellen tot 3,0 procent. Dit komt doordat de prijzen voor belangrijke goederen zoals energie en voedsel naar verwachting zullen dalen, wat de druk op de inflatie zal verminderen. Inflatie is de snelheid waarmee de algemene prijsniveaus voor goederen en diensten stijgen.

Voor Curaçao betekent dit ook een vertraging van de economische groei, maar er zijn enkele positieve punten. In Curaçao is de groei van het bruto binnenlands product (BBP), de totale waarde van alle goederen en diensten die in een jaar worden geproduceerd, naar verwachting 3,4 procent, een daling ten opzichte van de groei van 7,9 procent in 2022.

Olieprijzen

Maar deze prognose is naar boven bijgesteld vanwege de verwachting van lagere inflatie door een scherpe daling van de internationale olieprijzen. Lagere inflatie kan gunstig zijn voor de binnenlandse vraag, omdat goederen en diensten minder snel in prijs stijgen.