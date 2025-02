Overheid Centrale Bank pleit voor afstemming fiscaal beleid Dick Drayer 04-02-2025 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS) benadrukt dat het fiscale beleid van Curaçao en Sint-Maarten gericht moet zijn op duurzame economische langetermijndoelen. Dit standpunt verwoordde directeur José Jardim tijdens de opening van het Economisch Onderzoeksymposium van de CBCS. Het symposium, getiteld ‘Voetafdrukken van de Overheid in de Economie: Analyse van de Afwegingen’, vond plaats op 31 januari in Curaçao.

Jardim legde uit dat overheden drie hoofdfuncties hebben vanuit economisch perspectief. Ten eerste de allocatiefunctie, waarbij de overheid marktfalen corrigeert en publieke goederen en diensten levert, zoals nationale defensie. Ten tweede de distributiefunctie, die gericht is op het verminderen van inkomensongelijkheid door herverdeling van middelen, bijvoorbeeld via sociale uitkeringen. En ten derde de stabilisatiefunctie, die zich richt op het bevorderen van volledige werkgelegenheid, het beheersen van inflatie en het ondersteunen van economische ontwikkeling.

Fiscale prestaties

De directeur ging in op de fiscale prestaties van Curaçao, Sint-Maarten en Aruba over de periode 2013-2023. Uit de cijfers blijkt dat de landen tot 2022 overwegend begrotingstekorten kenden, maar dat er sindsdien sprake is van overschotten. Hij benadrukte dat de kwaliteit van deze overschotten nader onderzoek vereist, waarbij gekeken moet worden naar de effectiviteit en efficiëntie van de bestedingen.

De verhouding tussen belastinginkomsten en het bruto binnenlands product (BBP) was gemiddeld 26 procent in Curaçao, twintig procent in Aruba en veertien procent in Sint-Maarten tussen 2013 en 2023. Belastingen vormen in alle drie de landen de belangrijkste bron van overheidsinkomsten. Er is een verschuiving zichtbaar van directe naar indirecte belastingen in Curaçao en Aruba, terwijl in Sint-Maarten juist het tegenovergestelde gebeurt.

De gemiddelde lopende uitgaven als percentage van het BBP bedroegen in de periode 2013-2023 ruim 32 procent in Curaçao, ruim twintig procent in Sint-Maarten en 29 procent in Aruba. De kapitaaluitgaven, zoals investeringen in infrastructuur, zijn relatief laag in de drie landen.

Schulden

De CBCS wijst erop dat de drie landen kwetsbaar zijn voor externe schokken, zoals de coronapandemie en natuurrampen. Toch hebben Curaçao en Sint-Maarten een strenger fiscaal kader dan Aruba, vanwege de Rijkswet Financieel Toezicht. Dit beperkt hun mogelijkheden om schulden aan te gaan, maar draagt wel bij aan een lagere schuldgraad vergeleken met Aruba, waar de overheidsschuld al jaren boven de 100 procent van het bbp uitkomt.

Het symposium markeerde de start van een reeks evenementen die de CBCS dit jaar organiseert om economisch onderzoek in de regio te bevorderen. In mei staat een symposium in Sint-Maarten op de agenda, gericht op de rol van data in economische analyses. In november volgt de jaarlijkse Monetary Studies Conference in Curaçao, waar onderzoekers uit het Caribisch gebied kennis uitwisselen over actuele economische thema’s.

