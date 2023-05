Centrale Bank spoort Curaçaose gemeenschap aan om kleingeld te gebruiken

WILLEMSTAD – Volle spaarpotten zijn niet altijd goed nieuws. Dat beweert de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten. Zij merkt op dat de kleine muntjes van 5, 10 en 25 cent te weinig rondgaan. Waarom? Omdat veel van deze munten stof verzamelen in spaarpotten thuis. Hierdoor is er bij de Centrale Bank een tekort aan kleingeld.

De Bank wijst op het belang van deze munten in de economie, vooral nu de productie ervan lang duurt en ze slechts korte tijd in omloop zullen zijn. Wees voorbereid, want eind 2024 wordt de Caribische gulden ingevoerd, compleet met nieuwe munten en bankbiljetten.

De CBCS vraagt aan alle inwoners van Curaçao om hun opgepotte munten te gebruiken voor contante betalingen of om ze in te wisselen.

Uit een recent onderzoek van de Centrale Bank blijkt dat een groot deel van de huishoudens op Curaçao en Sint-Maarten nog steeds contant betalen voor hun rekeningen en aankopen.

Dit betekent dat winkeliers veel kleingeld nodig hebben voor wisselgeld. Daarom dringt de CBCS er bij ons op aan om zoveel mogelijk gepast te betalen en/of kleine bedragen met munten te betalen.

Consumenten wordt gevraagd muntgeld naar de kasafdeling van de Centrale Bank te brengen om het in te wisselen.