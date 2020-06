Centrale Bank stelt curatoren aan bij ACU

9 Gedeeld

Willemstad- De Centrale Bank grijpt in bij kredietinstelling ACU. Twee curatoren gaan het bestuur bijstaan bij de implementatie van een nieuwe governance structuur.

Governance gaat over de manier waarop ACU bestuurd moet worden, de gedragscode en het toezicht op organisatie. Het huidige bestuur van ACU blijft normaal in functie, maar heeft hulp nodig, omdat het maar niet opschiet met de reorganisatie. Het is langer onrustig bij de kredietinstelling.

