Centrale Bank verstrekte structureel overbruggingskrediet aan Girobank tijdens ondergang

WILLEMSTAD – Uit een onderzoeksrapport van Deloitte naar de ondergang van Girobank op Curaçao blijkt dat de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS) een structureel overbruggingskrediet heeft verstrekt aan Girobank vanaf november 2015.

Het krediet, dat aanvankelijk tijdelijk was, kreeg een structureel karakter omdat Girobank niet in staat bleek het volledig af te lossen. De omvang van het overbruggingskrediet bereikte een piek van 288 miljoen gulden in oktober 2018 en stond vanaf september 2019 ongewijzigd op 267 miljoen.

Het overbruggingskrediet werd door de CBCS verstrekt omdat Girobank betaalopdrachten niet kon uitvoeren wegens liquiditeitsproblemen. De CBCS oordeelde dat dit een impact zou hebben op het gehele betalingsverkeer op Curaçao en trad op als ‘Lender of Last Resort’ (LOLR) om de situatie te overbruggen.

Girobank was in staat om het overbruggingskrediet op korte termijn af te lossen, maar later lukte dit niet meer, waardoor goedkeuring voor elke verstrekking van het krediet nodig was.

Vanaf november 2016 werd een overeenkomst voor het overbruggingskrediet opgesteld en ondertekend, waarbij Girobank vorderingen en obligaties als onderpand stelde voor de kredietfaciliteit van 190 miljoen gulden.

Niet zichtbaar

Opvallend is dat de vordering die de CBCS op Girobank had, niet zichtbaar waren in de jaarrekeningen vanaf 2017, omdat deze gesaldeerd werd met verplichtingen van de CBCS.

Volgens de Centrale Bank werd dit gedaan om te voorkomen dat deze informatie een bankrun op Girobank zou veroorzaken. Deze wijze van presenteren werd afgestemd met de Raad van Commissarissen van de CBCS, minister van Financiën en de controlerend accountant van de CBCS.