Centrale Bank waarschuwt voor vals geld tijdens Curaçaos’ karnaval

WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten grijpt het Curaçaose karnaval aan om aandacht te vragen voor mogelijk vervalst geld op het eiland. Vooral biljetten van 100 gulden zijn geliefd bij de valsmunters.

Het advies is om bij serieuze twijfels over de echtheid van een bankbiljet deze te weigeren en de politie in te schakelen.

In onderstaande educatieve video legt de Centrale Bank uit wat de echtheidskenmerken zijn van de Antilliaanse guldenbankbiljetten onder het motto dat oplichters niet te herkennen zijn aan hun uiterlijk, maar vals geld wel.