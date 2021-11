Centrale Bank wil effect weten van overheidsbureaucratie

18 Gedeeld

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten is een onderzoek gestart naar de effecten van de overheidsbureaucratie of red tape, op de bedrijfsprestaties en de economische groei in Curaçao en Sint Maarten.

Als onderdeel van dit onderzoek wordt een online-enquête gehouden onder bedrijven en instituties in Curaçao. Dat gebeurd in samenwerking met de Kamer van Koophandel en begint morgen. Duizend bedrijven in Curaçao ontvangen een e-mail ontvangen van de afdeling Research van het de Centrale Bank, met een uitnodiging om deel te nemen.

De Centrale Bank wil inzicht krijgen in het effect van de bureaucratie op de particuliere sector. Meer specifiek zullen de kosten in termen van tijd en geld worden gemeten die gemoeid zijn met de naleving van administratieve procedures en voorschriften.

De vragen gaan onder meer over het aanvragen van exploitatie-, bouw- en tewerkstellingsvergunningen. Onder bedrijven in Sint Maarten zal de Centrale Bank begin 2022 een soortgelijke enquête houden.

In 2022 publiceert de Centrale Bank een rapport over vraagstukken met betrekking tot de naleving van administratieve procedures op Curaçao. Daarin zijn de resultaten van dit onderzoek en ook aanbevelingen verwerkt.