Centrum Supermarkt moet vrouw 21.000 gulden schadevergoeding betalen na valpartij

WILLEMSTAD – Centrum supermarkt moet een 66-jarige vrouw een ​​schadevergoeding betalen die in de supermarkt viel en haar heup brak. Het gaat om ongeveer 21.000 gulden.

Het incident gebeurde in november 2018. De vrouw viel over enkele planken die waren geplaatst op een plek in de supermarkt waar renovatiewerkzaamheden plaatsvonden.

De vloer was niet afgewerkt en er waren triplexplanken geplaatst zodat klanten eroverheen konden lopen om bij de productrekken te komen. Maar de planken waren niet goed bevestigd aan de vloer, met als gevolg dat deze onder de voet van de vrouw door kantelden, waardoor ze viel en haar heup brak.

De vrouw eiste een schadevergoeding van de supermarkt voor materiële schade ter waarde van bijna 35.000 gulden en voor immateriële schade ter waarde van 50.000 gulden. De vrouw claimde de schade omdat de supermarkt Centrum niet voldoende veiligheidsmaatregelen had genomen om klanten te waarschuwen dat de plek gevaarlijk is en dat ze voorzichtig moeten lopen.

Te wensen over

Volgens de rechter lieten de maatregelen om klanten te waarschuwen voor de renovatiewerkzaamheden in de supermarkt veel te wensen over. Een bord buiten de supermarkt dat aankondigt dat er binnen renovatiewerkzaamheden plaatsvinden en een waarschuwingsbord voor gladheid op de plek zijn niet voldoende.

Er was niets dat waarschuwde dat je kon struikelen over de planken, en om voorzichtig te zijn. Ook in de hele supermarkt, aan de vrieskant, door water, staan ​​waarschuwingsborden voor gladheid. Volgens een onderzoeksrapport had dit gebied moeten worden afgesloten zodat mensen daar niet konden winkelen.

De vrouw zei tijdens de behandeling van de zaak dat ze niet in staat was om twee appartementen schoon te maken, die zij beheert. Daardoor konden die niet verhuurd worden. Er was ook vertraging bij de bouw van enkele studio’s. Vanwege haar situatie kon ze geen toezicht op de bouw houden.

De rechter kende de vrouw bijna elfduizend gulden schadevergoeding toe voor materiële schade en tienduizend gulden voor immateriële schade. Daarnaast moet de supermarkt bijna tienduizend gulden aan advocaatkosten betalen.