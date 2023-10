Ceremonie eerherstel Curaçaose slavenleider Tula vindt vandaag alsnog plaats

WILLEMSTAD – De ceremonie waarin de Curaçaose slavenleider en held Tula eerherstel krijgt van de Nederlandse regering vindt vanmiddag plaats in het PWFC-gebouw aan de Schottegatweg West.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen, gouverneur Lucille George-Wout en premier Gilmar Pisas houden toespraken. Het evenement wordt muzikaal omlijst door een orkest en de winnaars van het Festival di Bos di Libertat.

Na afloop van de speeches, vertrekken de delegaties naar plaza Piar, naast Fort Amsterdam, waar een plakkaat onthuld gaat worden, die de rehabilitatie weergeeft. Gisteren viel ook die plechtigheid in het water.

De bijeenkomst is nu gepland vandaag van 17:30 tot 18:30 uur. De ceremonie zou dinsdagavond plaatsvinden maar werd afgelast in verband met noodweer. Vanwege harde windstoten en blikseminslag besloot de organisatie dat het niet verantwoord was het programma verder te laten gaan.