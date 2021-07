Cft: Bonaire moet haast maken met haar grondbeleid

KRALENDIJK – Bonaire moet haast maken met haar grondbeleid. Dat zegt het College Financieel toezicht. Voorwaarde voor de goedkeuring van de begroting van Bonaire was het vaststellen van een beleid voor gebruik van voor ontwikkeling beschikbare grond.

Er is voldoende ruimte op het eiland, maar om het ‘eigen gezicht’ van het eiland te beschermen moet voorkomen worden dat er ‘lukraak’ wordt gebouwd.

De Kadernota Grondbeleid Bonaire ligt al sinds vorig jaar bij de Eilandsraad, maar die vindt het stuk ondermaats en verwijt het college niet serieus aan de slag te gaan met amendementen van de raad op de nota. De nota is verschillende malen tussen college en raad heen en weer gegaan.

In de laatste commissievergadering is besloten dat de raad zelf aan de slag gaat met de kadernota. Gedeputeerde Kroon heeft vanuit het college toegezegd hulp in de vorm van ambtelijke bijstand aan de eilandsraad/commissie te bieden voor het aanpassen van de kadernota grondbeleid naar inzicht van de eilandsraad/commissie.

Lees ook: