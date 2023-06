Cft: Financieel beheer Silvania ondermaats, overschotten verdampen door niet inzichtbare financiële verplichtingen

WILLEMSTAD – Curaçao heeft in de eerste financiële uitvoeringsrapportage van 2023 een voorlopig overschot gerapporteerd op de gewone dienst van 104 miljoen gulden. Dit komt in lijn met de begroting, volgens het College financieel toezicht. Maar dat overschot was eind 2022 nog 142 miljoen gulden.

De daling zet volgens het Cft dit jaar door. Curaçao verwacht nog ongeveer 89 miljoen gulden aan nagekomen lasten te realiseren, waardoor het uiteindelijke overschot voor 2022 zal uitkomen op circa 25 miljoen.

Het Cft is van oordeel dat het financieel beheer op dit vlak ondermaats is en adviseert dringend tot het nemen van maatregelen die de beheersing van de lasten ten goede komen. Het toezichtorgaan stelt voor om voorafgaand toezicht in te stellen op het aangaan van financiële verplichtingen, gecombineerd met een passend sanctiebeleid.

Nieuwe ziekenhuis

Er is opnieuw aandacht gevraagd voor de precaire financiële situatie van het Curaçao Medical Center. Het CMC heeft sinds juni 2020 niet meer afbetaald op een verstrekte lening, waardoor het Cft een voorziening in de begroting noodzakelijk acht. Maar de begroting bevat nog steeds geen voorziening, ondanks eerder aandringen van het College.

Reden is omdat de minister van Financiën zegt dat de voornaamste risico’s in het dossier CMC worden gevormd door de mismatch tussen het toegewezen zorgbudget en de operationele kosten van het ziekenhuis, en de investeringsbehoefte van het CMC op middellange termijn.

Silvania beredeneert dat op basis van het op 19 oktober 2022 overeengekomen Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord Sanering CMC-entiteiten er gedurende dit jaar een totaaloplossing wordt gepresenteerd voor de precaire financiële situatie van het CMC.

Het College vindt dat hieruit weinig urgentie spreekt om deze problematiek op te lossen. Uit de reactie van de minister blijkt dat de totaaloplossing met name is gericht op de reeds gerealiseerde verliezen en formalisering van de schuldpositie.

“Het is niet duidelijk of de structurele mismatch tussen het zorgbudget en de operationele kosten ook wordt geadresseerd in deze totaaloplossing. Het Cft benadrukt het belang te komen tot een structurele oplossingen voor de precaire financiële situatie van het CMC.”