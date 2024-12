Algemeen Cft heeft kritiek op financiële toelichtingen Curaçao Dick Drayer 03-12-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Volgens het College financieel toezicht Curaçao en Sint-Maarten (Cft) ontbreken cruciale toelichtingen in de derde uitvoeringsrapportage van 2024 van Curaçao. Hoewel het land tot en met het derde kwartaal een voorlopig positief financieel resultaat behaalt en een overschot verwacht voor het einde van het jaar, uit het Cft stevige kritiek op de gebrekkige onderbouwing in de rapportage.

Het Cft stelt dat de toelichtingen onvoldoende zijn om de cijfers adequaat te beoordelen. Ook wordt opgemerkt dat de begroting niet actueel is, mede omdat de ontwerp-begrotingswijziging voor 2024 nog niet is goedgekeurd door de Staten. Hierdoor kan het Cft niet volledig toetsen of de uitvoering van het beleid in lijn is met de begroting en de normen van de Rijkswet financieel toezicht.

In een brief aan minister Silvania van Financiën vraagt het Cft om de toelichtingen in toekomstige rapportages te verbeteren en aanvullende informatie tijdig te verstrekken. Het college benadrukt dat deze verbeteringen essentieel zijn voor effectief toezicht en voor de Staten om hun budgetrecht uit te oefenen.

120