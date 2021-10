Cft: oud nieuws, maar alle ministeries moeten uitgaven beperken

7 Gedeeld

WILLEMSTAD – De ontwerpbegroting voor 2022 op Curaçao toont een tekort van 262 miljoen gulden. Dat meldt het College Financieel Toezicht. De regering Pisas kan dit tekort verkleinen door de uitgaven verder te beperken en de inkomsten te verhogen.

Ook is de voorgenomen belastinghervorming noodzakelijk. Het Cft zegt dat dit oud nieuws is, maar dat er nu toch echt gehandeld moet worden door de overheid. het eiland zou de huidige economische opleving moeten gebruiken om structurele verbeteringen door te voeren in de overheidsfinanciën. Ook in de zorg en de sociale zekerheid. Alle ministeries moeten hun uitgaven beperken.

