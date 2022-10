CFT: straks kan het Curaçaose ziekenhuis zijn medische apparatuur niet vervangen

WILLEMSTAD – Het College financieel toezicht uit opnieuw zijn zorgen over de precaire financiële situatie van het Curaçao Medical Center. Door de aanhoudende verliezen komt de operationele continuïteit van de ziekenhuiszorg in het gedrang, zegt het Cft.

Er wordt volgens het college niet gereserveerd voor noodzakelijk onderhoud aan het ziekenhuisgebouw en vervanging van medische apparatuur.

De Curaçaose regering moet, wat het Cft betreft, de impasse doorbreken en de risico’s van de precaire financiële situatie van het CMC in de begroting adresseren en waar nodig te voorzien van dekking. Dat gebeurt nu niet.

Schuld

Per juli van dit jaar heeft het CMC een cumulatief verlies geleden van 148,4 miljoen gulden en een opgebouwde schuld aan crediteuren van 104,5 miljoen, waarvan CMC Vastgoed het hoogste uitstaande bedrag heeft.

De schuld is iets hoger dan het verschil in exploitatiekosten vergeleken met het oude ziekenhuis Sehos. Al in 2010 waarschuwde wijlen voorzitter van het College Financieel Toezicht, Hans Weitenberg, dat een nieuw ziekenhuis alleen maar te realiseren is als de premies omhoog gaan. Dat advies is postuum in de wind geslagen, zodat de jaarlijkse hogere exploitatiekosten van 60 miljoen nu de zorg in gevaar brengt.