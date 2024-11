Algemeen CFT’s secretaris Han van Midden omstreden vertrek als burgemeester Redactie 16-11-2024 - 3 minuten leestijd

Han van Midden - Foto Facebook

WILLEMSTAD – Han van Midden is onderwerp van een kritische evaluatie van zijn leiderschap en een onderzoek naar een vermeende angstcultuur binnen de gemeente Roosendaal waar hij, voor zijn benoeming als secretaris bij het College financieel toezicht (Cft), burgemeester was. Dat meldt de nieuwswebsite Zuidwestupdate.nl, die het onderzoek uitvoerde.

De functie van Van Midden bij het Cft is cruciaal: hij leidt de ambtelijke organisatie en fungeert als eerste aanspreekpunt voor de collegeleden. Het Cft speelt een belangrijke rol in het bewaken van de overheidsfinanciën van de Caribische eilanden binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Van Midden was burgemeester van Roosendaal tussen 2019 en 2024.

Leiderschapsstijl

Na zijn vertrek uit Roosendaal kwam een stroom van verhalen naar buiten over een gespannen sfeer binnen het stadhuis. Medewerkers, raadsleden en vakbonden spraken over een bestuursstijl die werd omschreven als autoritair en intimiderend. Het onderzoek, dat in mei 2025 wordt afgerond, richt zich op meldingen van grensoverschrijdend gedrag, lange ziekteverzuimen en een cultuur waarin werknemers zich onveilig voelden.

Vakbondsbestuurder Armine Stepanyan benadrukt dat sociale veiligheid essentieel is: “Als de top van een organisatie niet functioneert, slaat dat door naar de werkvloer. Het is belangrijk om te reflecteren, anders leer je niet van het verleden.”

Van Midden wordt ook in verband gebracht met incidenten waarbij hij raadsleden en inwoners op intimiderende wijze benaderde. Tijdens zijn ambtsperiode werden meerdere wethouders en medewerkers overspannen of verlieten voortijdig hun functie.

Modder

Han van Midden reageert op de kritiek die na zijn vertrek uit Roosendaal naar buiten is gekomen. “Het raakt me om in de afgelopen weken te lezen wat er in Roosendaal zich voltrekt. De stad waar ik bijna vijf jaar met ziel en zaligheid voor heb gevochten, dag en nacht. De verhalen van inwoners, organisaties en ondernemers gaven elke keer weer aan dat er noodzaak was om zaken te verbeteren en kansen voor Roosendaal te verzilveren. Tevens was het nodig dat een burgemeester met respect grenzen stelt in het belang van zijn inwoners.

Op mijn afscheid heb ik met een waarderende lach en een traan gemerkt wat dat heeft betekend voor veel mensen: inwoners, raadsleden, ambtenaren, collegeleden en vele anderen. Het helpt Roosendaal niet om met modder te gooien naar elkaar via anonieme bronnen in de media. Ik gun Roosendaal de rust om te werken aan perspectief voor de stad en de dorpen waar zo’n behoefte aan is. Als mensen iets persoonlijks willen delen met mij dan zal ik daar altijd open voor staan.”

