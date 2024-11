Evenementen Chanelle de Lau in internationale film Dating My Past Dick Drayer 01-11-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Op 7 november vindt de première plaats op Curaçao van de internationale film Dating My Past, met Chanelle de Lau in de hoofdrol Chanelle. Zij is bekend als Miss Universe Curaçao 2016 en 4e Runner-Up bij Miss Supranational 2024. In de film speelt ze Lexie, een relatietherapeute die haar eigen liefdesleven onder de loep neemt. Terwijl Lexie door haar verleden reist, leert ze belangrijke lessen over eigenwaarde en herdefinieert ze haar kijk op liefde.

De film is geregisseerd door Ricky Burchell en gebaseerd op The Power Within, A Woman’s Worth: From Both Sexes, een boek van Aaron Jordan Jr.

Chanelle heeft altijd bewondering gehad voor de entertainmentindustrie, ook al was acteren geen jeugddroom vanwege haar verlegenheid als kind. Het begin van haar artistieke reis vond plaats in 2016, toen ze Curaçao vertegenwoordigde op Miss Universe en haar zelfvertrouwen begon te groeien. In 2018 verhuisde Chanelle naar Los Angeles om een modellencarrière na te streven en startte haar opleiding tot actrice aan een theaterschool in North Hollywood.

Met Dating My Past, haar derde rol in een speelfilm, voelt Chanelle dat ze een belangrijke mijlpaal bereikt. “Ze zeggen wel ‘driemaal is scheepsrecht’. Deze rol betekent veel voor mij, en ik geloof dat de boodschap over liefde en eigenwaarde veel mensen zal aanspreken,” aldus Chanelle.

Na de première op Curaçao verschijnt Dating My Past ook in de Verenigde Staten. Het Curaçaose publiek kan vanaf 8 november terecht bij The Movies in Otrobanda om de film te bekijken.

