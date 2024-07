Luchtvaart & Reizen Chaos op Schiphol zorgt voor vertragingen naar Aruba, Curaçao en Bonaire Dick Drayer 19-07-2024 - 2 minuten leestijd

SCHIPHOL – De wereldwijde computerstoring die voor flinke verstoringen zorgt in de luchtvaart, heeft ook grote gevolgen voor vluchten naar Aruba, Curaçao en Bonaire. Dit treft reizigers hard, vooral nu het midden in de zomervakantie is. Ook reizigers die vandaag terugvliegen naar Amsterdam moeten rekening houden met een later vertrek.

De vlucht KL 0733 naar Curaçao, die gepland stond voor vertrek om 11:15 uur (NL-tijd), is anderhalfuur later vertrokken em komt naar verwachting aan om 16:16 uur (Cur-tijd).

Vlucht OR 355 naar Curaçao, oorspronkelijk gepland voor 12:05 uur (NL-tijd), zou vertrekken om 13:05 uur, met een verwachte aankomsttijd van 17:00 uur (Cur-tijd), een uur later dan gepland. Maar het toestel stond om 14.40 uur nog op Schiphol.

Vlucht OR 395 naar Bonaire en Curaçao, die gepland stond om 11:15 uur (NL-tijd), is om 13.46 vertrokken, met een vertraging van twee uur en een kwartier. Het toestel vliegt eerst naar Bonaire, waar het naar verwachting aankomt om 16.52 uur (Bon-tijd). Deze vlucht vliegt daarna door naar Curaçao en komt daar aan om 19:00 uur (Cur-tijd).

Vlucht CD 599 naar Curaçao vertrekt vooralsnog wel op tijd om 14:55 uur (NL-tijd) en zal naar verwachting aankomen om 19:10 uur. Vlucht KL 0735 naar Curaçao vertrekt ook op tijd om 14:55 uur en komt naar verwachting aan om 18:40 uur.

Ook vlucht KL 0767 naar Aruba en daarna Bonaire is getroffen. Deze vlucht, die gepland stond voor vertrek om 14:00 uur (NL-tijd), vertrekt nu om 14:45 uur naar Aruba, wat een vertraging van 45 minuten betekent. De aankomst is nu gepland om 18:40 uur, drie kwartier later dan oorspronkelijk. Daarna vliegt het toestel door naar Bonaire, waar het verwacht wordt om 20.45 uur (Bon-tijd).

Terugvliegen

Reizigers die vandaag terugvliegen naar Amsterdam moeten ook rekening houden met vertragingen, omdat de inkomende vluchten vertraging hebben. Kleine vertragingen van minder dan een uur kunnen onderweg worden ingehaald, maar dat is nu nog niet met zekerheid te zeggen.

De vertrektijden van Schiphol zijn tentatief en kunnen nog wijzigen. Vakantiegangers die terugvliegen naar Amsterdam wordt aangeraden om hun vertrektijden nauwlettend in de gaten te houden.

Ook vluchten vanuit Amerika zijn getroffen door de computerstoring.

